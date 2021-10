Molnupiravir : Corona-Medikament halbiert das Risiko von schwerem Krankheitsverlauf

Das antivirale Corona-Medikament Molnupiravir von Merck & Co. zeigt vielversprechende Resultate. Nun will der US-Pharmariese eine Notfallzulassung für die Pillen beantragen.

Nach positiven Studienergebnissen will der US-Pharmariese Merck & Co. in den USA eine Notfallzulassung für sein Corona-Medikament Molnupiravir beantragen. Merck und sein Partner Ridgeback Biotherapeutics erklärten am Freitag, das antivirale Medikament halbiere bei infizierten Patientinnen und Patienten das Risiko einer Spitalseinlieferung oder eines tödlichen Krankheitsverlaufs.