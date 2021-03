Nun zeigt eine Studie: Es ist so.

Die Befürchtungen von Fachleuten (siehe Video oben) haben sich bestätigt: Die Corona-Mutante B.1.1.7, die sich auch in der Schweiz immer weiter ausbreitet und bislang 4393 Mal nachgewiesen wurde, ist nicht nur ansteckender , sondern tatsächlich erheblich tödlicher als frühere Corona-Varianten.

Das berichten Forschende um Robert Challen von der University of Exeter im «British Medical Journal» : Demnach ist das Risiko zu sterben bei der Mutante um 64 Prozent erhöht.

Infizierte im Direktvergleich

Challens Team analysierte für die Studie die Daten von knapp 110’000 Menschen, bei denen zwischen Oktober 2020 bis Januar 2021 eine Coronavirus-Infektion bei einer Massentestung per PCR-Test nachgewiesen worden war. Die Betroffenen waren zwischen 30 und 60 Jahre alt und wiesen bei der Feststellung der Infektion keine schweren Symptome auf. Auch hospitalisiert waren sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Weiter bildeten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Paare, von denen je eine Person mit der als bedenklich eingestuften B.1.1.7-Mutante und die andere mit einer herkömmlichen Coronavirus-Variante infiziert war. Weitere Kriterien für die Zusammenstellung der Paare: Sie mussten sich in Bezug auf Alter, sozioökonomischen Status, Erkrankungszeitpunkt und Wohnort ähneln.

Berücksichtigt wurde dabei auch, dass die Spitäler in Grossbritannien zu diesem Zeitpunkt besonders gefordert waren und nicht allen Patienten die optimale Behandlung zukommen lassen konnten.

«Eine erhebliche zusätzliche Sterblichkeit»

Ergebnis: Von jenen, die mit einer herkömmlichen Sars-CoV-2-Variante zu kämpfen hatten, starben in einem Zeitraum von vier Wochen nach der Diagnose 2,4 von 1000 Personen. Bei denen, die mit der Mutante B.1.1.7 infiziert waren, waren es 4,1 von 1000 Betroffenen. Das Risiko, an den Folgen der Infektion zu sterben, ist um etwa 64 Prozent gestiegen, so die Forschenden.