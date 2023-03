Neue Corona-Variante «Arcturus» bereitet Indien Sorgen

Fälle der «Arcturus-Variante» wurden bereits in über zwölf Ländern registriert. Die meisten registrierten neben Indien die USA, dicht gefolgt von Brunei, Singapur, Australien und Japan.

In der Schweiz scheint das Leben nach der Covid-Pandemie wieder zum Normalzustand zurückgekehrt. Doch jetzt bereitet Expertinnen und Experten eine neue Corona-Variante in Indien Sorgen. Die «Arcturus», eine neue Omikron-Untervariante hat innerhalb von 14 Tagen die Infektionszahlen in Indien um 281 Prozent steigen lassen. Auch die Todeszahlen seien im gleichen Zeitraum um 17 Prozent gestiegen.