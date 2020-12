Mutante 501.V2 : Corona-Mutation aus Südafrika auch in Grossbritannien entdeckt

In Grossbritannien sind zwei Fälle einer weiteren Mutation des Coronavirus aufgetaucht. Bei den Patienten handelt es sich um Kontaktpersonen, von aus Südafrika in den vergangenen Wochen eingereisten Infizierten.

In Grossbritannien ist eine weitere Mutation des Coronavirus aufgetaucht. «Wir haben zwei Fälle einer anderen neuen Variante des Coronavirus hier in Grossbritannien entdeckt,» sagt Gesundheitsminister Matt Hancock am 23. Dezember.

In Grossbritannien sind zwei Fälle einer Corona-Mutante aus Südafrika entdeckt worden. Die Variante werde im Labor in Porton Down untersucht, sagte Gesundheitsminister Matt Hancock am Mittwoch vor Journalisten in London. Es handelt sich den Angaben zufolge um die Mutante mit der Bezeichnung 501.V2. Am vergangenen Freitag hatte der südafrikanische Gesundheitsminister Zweli Mkhize davon gesprochen, dass 501.V2 in seinem Land kursiere.