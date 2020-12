Britische Forscher : Mutation soll Kinder besonders häufig befallen

Britische Wissenschaftler sind zu einem schockierenden Ergebnis gekommen: Die neue Corona-Mutation ist ihnen zufolge für Kinder möglicherweise ansteckender als bisherige Varianten.

In London und Teilen Südenglands steht das Leben weitgehend still.

Britische Wissenschaftler haben die neue Corona-Mutation untersucht und sind zum Ergebnis gekommen, dass sie für Kinder möglicherweise ansteckender als bisherige Varianten ist. Es gebe Anhaltspunkte, dass die Variante eine höhere Neigung habe, Kinder zu infizieren, sagte Neil Ferguson vom Imperial College London, der ein Mitglied der Expertengruppe New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (Nervtag) ist. Wie die «Bild»-Zeitung weiter zitiert, sei der genaue Mechanismus noch unklar. «Aber wir sehen es anhand der Daten.»

WHO sieht Situation nicht ausser Kontrolle

Die neue Variante des Coronavirus Sars-CoV-2 ist ausser in Grossbritannien auch in Australien, Island, Italien, den Niederlanden und Dänemark gefunden worden. Abgesehen von Dänemark seien es Einzelfälle gewesen, berichtete die Coronavirus-Expertin der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Maria van Kerkhove, am Montag in Genf.