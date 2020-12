Durham, Ontario : Corona-Mutation erreicht Kanada

Die in Grossbritannien aufgetretene Variante des Coronavirus wurde am Freitag auch auch in Deutschland erstmals nachgewiesen. Bei einer Frau, die am 20. Dezember aus Grossbritannien nach Baden-Württemberg einreiste.

Am Samstag war bereits in Frankreich ein erster Fall der Mutation bekanntgeworden. Ein Franzose war vor einer Woche aus London eingereist und danach positiv auf die neue Variante getestet worden. (Symbolbild)

Die in England aufgetretene Variante des Coronavirus ist erstmals auch in Kanada nachgewiesen worden. Sie wurde zunächst bei zwei Menschen in der Provinz Ontario festgestellt, wie die örtlichen Gesundheitsbehörden am Samstag berichteten. Das Ehepaar in Durham habe allerdings weder Kontakte mit infizierten Personen gehabt noch sei es auf Reisen gewesen. Das Paar befinde sich nunmehr in Quarantäne.