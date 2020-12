In Baden-Württemberg ist bei einer Frau die britische Coronavirus-Variante nachgewiesen worden. Es handelt sich um den ersten bekannten Fall in Deutschland.

1 / 14 Die in Grossbritannien aufgetretene Variante des Coronavirus ist erstmals auch in Deutschland nachgewiesen worden. Bei einer Frau, die am 20. Dezember aus Grossbritannien nach Baden-Württemberg einreiste. Marijan Murat/dpa Die mutierte Variante B.1.1.7 des Coronavirus war erstmals in Grossbritannien nachgewiesen worden. AFP via Getty Images Die neue Variante des Coronavirus Sars-CoV-2 wird von Experten aus mehreren Gründen als potenziell beunruhigend gewertet. Getty Images

In Deutschland ist am Donnerstag erstmals die in Grossbritannien entdeckte Mutation des Coronavirus nachgewiesen worden. Wie die Behörden in Baden-Württemberg mitteilen, wurde die Mutation B.1.1.7 bei einer Frau entdeckt, die am Sonntag, dem 20. Dezember, aus Grossbritannien nach Deutschland eingereist war, um Angehörige zu besuchen.

Ein bei allen Passagieren vorgenommener Schnelltest fiel bei der Frau positiv aus. Sie sei daraufhin von der Familie mit dem Auto am Flughafen abgeholt worden. Die Frau habe milde Krankheitssymptome und befinde sich in häuslicher Isolation. Drei enge Kontaktpersonen seien ebenfalls in Quarantäne.