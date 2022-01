Hospitalisierungen – Corona nur Zusatzdiagnose – BAG weist auch solche Fälle für Statistik aus

In dieser ist auch eine Zahl von Patientinnen und Patienten mitgezählt, die erst im Spital erfahren, dass sie an Corona erkrankt sind.

Laut dem BAG ist es für die Ärztinnen und Ärzte in der Praxis schwierig, positive Corona-Befunde vorausschauend richtig zu melden.

Offenbar sind in dieser Zahl auch Personen mitgezählt, die ursprünglich aufgrund eines anderen Leidens eingewiesen wurden.

Medizinische Fachpersonen und Spitäler sind verpflichtet, bestätigte Corona-Infektionen dem BAG zu melden. Auf Basis dieser Zahlen entsteht die tägliche Meldung, wie viele Personen ins Spital eingeliefert werden müssen – am Donnerstag waren es 137.

Laut Recherchen des «Blick» stecken in dieser Zahl aber auch Menschen, die zuerst wegen eines anderen Leidens in ein Spital müssen und unwissentlich das Coronavirus in sich tragen. Dabei könnte es sich zum Beispiel um einen Beinbruch nach dem Skifahren oder eine akute Gallenkolik handeln.