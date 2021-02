Besonders betroffen sind Menschen in direktbetroffenen Branchen wie Pflegende auf Notfallstationen oder Mitarbeiter in der Gastronomie.

«Mit der Corona-Krise sind mehr Menschen suchtgefährdet. Zu den neuen Risikogruppen zählen all jene, die von Covid-19 unmittelbar betroffen oder einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt sind», schreibt Sucht Schweiz in einer Medienmitteilung.

Das nationale Kompetenzzentrum für Prävention, Forschung und Wissensvermittlung ist alarmiert. Pflegende in Notfallstationen, das Personal in der Gastronomie, im Transport oder im Verkauf: Sie alle seien in der Krise, die für sie Stress, Sorgen und Not bedeuten, einem erhöhten Suchtrisiko ausgesetzt.