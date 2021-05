Die Corona-Pandemie macht Jugendliche und junge Erwachsene abhängiger von ihrem Smartphone. Das Leben während der Coron-Pandemie mit seinen Einschränkungen des Alltags, führte dazu, dass der elektronische Alleshelfer immer wichtiger wurde. D ies bestätigt a uch Renanto Poespodihardjo, l eitender Psychologe am Basler Zentrum für Abhängigkeitserkrankungen : « Wir spüren das im Bezug auf die Anfragen. Immer wieder erleben wir Menschen, die berichten, d ass sie d ie erste Welle gut meistern konnten. Sie h ätten zwar ein bisschen mehr gespielt, mehr Videos geschaut und die Smartphone s mehr genutzt. Aber in der ersten Welle habe n sie sich daran gewöhnt, das Smartphone bei sich zu haben, es war immer da. »

Dass das Gerät immer wichtiger wird, zeigt auch die europäische OnePlus-Studie mit 9000 Teilnehmenden. Fast 80 Prozent der Befragten gaben an, das Smartphone auch in der Nacht in Griffnähe zu haben . Das Handy ist ihnen s ogar s o wichtig, dass sie eher eine Niere, als ihr Smartphone abgeben würden. Poespodihardjo : « Wenn dies j emand so sagt ‹ ich gebe meine Niere eher ab , als meinen Account bei Apple › , kann man das i m Hinblick auf diesen Hintergrund verstehen. Es ist an sich absurd, aber das Telefon ist nicht mehr nur ein Gadget, sondern d as Gerät ist immer mehr zum Teil des Besitzers und seiner Identität geworden . » Ausserdem hätten andere Personen durch das Gerät Zugang zu seinem Besitzer. Vor diesem Hintergrund würden solche Aussagen verständlich. »