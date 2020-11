Unispital Lausanne : Corona-Patient geheilt nach Blut-Plasma-Transfusionen

Ein 74-jähriger Corona-Patient wurde mit Blut-Plasma eines genesenen Corona-Patienten behandelt. Wie die Forscher des Unispitals Chuv in Lausanne mitteilen, war diese Methode besonders wirksam.

Wenn eine Person an Covid-19 erkrankt ist, entwickelt sie spezifische Antikörper. Im rekonvaleszenten Plasma von geheilten Personen finden sich nach durchgemachter Erkrankung somit Abwehr-Eiweisse gegen den Erreger, wie es in einer Medienmitteilung des Chuv vom Donnerstag heisst.

Rasche Verbesserung

Der betroffene Mann litt an einer Form von Leukämie, die 2019 eine Chemotherapie und eine immunsuppressive Behandlung erforderte. Im März wurde er mit Coronavirus angesteckt und entwickelte eine chronische Form der Krankheit. Fast zwei Monate lang war er wegen seines geschwächten Immunsystems nicht in der Lage, das Virus zu eliminieren.

Patient erholt sich vollständig

«Wir glauben, dass die Verwendung von Rekonvaleszenzplasma bei der Behandlung ausgewählter Kategorien von immungeschwächten Patienten sehr wirksam sein kann, wird Dr. Nathalie Rufer, Ärztin am Transfusionszentrum und Forscherin in der Abteilung für Onkologie, zitiert. «Dazu gehören Covid-Patienten, die nicht in der Lage sind, von sich aus Antikörper zu bilden.» Ein wissenschaftlicher Artikel soll in Kürze veröffentlicht werden.