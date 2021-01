Wahnsinn in Australian-Open-Quali : Corona-positiver Profi darf weiterspielen, siegt – und muss in Quarantäne

Denis Kudla (28) gewinnt seine Auftaktpartie in der Australian-Open-Quali 6:3, 6:4 – und das, obwohl der US-Amerikaner während der Partie einen positiven Corona-Bescheid bekommt.

Und es wird noch verrückter: Die Partie wird daraufhin aber nicht etwa abgebrochen, sondern normal zu Ende gespielt. Nur ein Game später ist Schluss, Kudla gewinnt 6:4, 6:3. Statt in die zweite Quali-Runde geht es für den Amerikaner trotz des Sieges nun in Quarantäne.

Spieler warten über 24 Stunden auf Test-Resultat

Auf Twitter gewährt Dustin Brown Einblicke in die Testabläufe der Australian-Open-Quali. «Sie sagen, es würde 8 bis 14 Stunden bis zum Erhalt der Ergebnisse dauern. Trotzdem warten viele Spieler über 24 Stunden in ihren Hotelzimmern auf den Bescheid», schreibt der deutsche Tennis-Profi.

Nach der Verschiebung der Australian Open (neu 8. bis 21. Februar 2021), finden diese Woche bereits die Qualifikationsturniere statt – allerdings nicht in «Down Under». Die Herren spielen in Doha (Katar), die Damen stehen in Dubai (VAE) auf dem Court. Wer sich für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres qualifiziert, muss anschliessend vor Turnierstart in Australien zwei Wochen in Quarantäne.