Meinungsfreiheit in Gefahr?

«Corona-Rebellen» und Jusos verzeigt – Gaffer bleiben unbehelligt

Am Wochenende demonstrierten die «Corona-Rebellen» wieder, die Polizei griff selbst bei Personen, die Abstand hielten, hart durch. Verzeigt wurden auch die Juso. Was heisst das für die Meinungsfreiheit?

An der Demo seien die Menschen kontrolliert worden, wenn sie schon nur ein beschriftetes T-Shirt angehabt hätten. «Die Schaulustigen, welche sich wegen des Regens unter dem Dach versammelt hatten und dabei kaum Abstand hielten, liess man aber unbehelligt», sagt Pelda.

Journalist Kurt Pelda war am Samstag in Bern bei der Demo dabei. Auf Twitter schreibt er: «Unsere Demokratie hat ein Problem.»

Seit Wochen demonstrieren jeden Samstag Gegner der vom Bundesrat beschlossenen Massnahmen zur Bekämpfung der Corona-Krise in verschiedenen Schweizer Städten. In Bern auf dem Bundesplatz griff die Polizei hart durch. Sie kontrollierte jeden, der selbst mit grossem Abstand ein Plakat in die Höhe hielt, wie Journalist Kurt Pelda beobachtete – während dicht gedrängt stehende Schaulustige und Shopper im Hintergrund unbehelligt blieben.