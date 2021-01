Johnson macht chinesische Medizin für Pandemie verantwortlich

Der britische Premierminister Boris Johnson hat die traditionelle chinesische Medizin für den Ausbruch des Coronavirus verantwortlich gemacht. Britische Medien wiesen in der Nacht zum Dienstag auf seine Aussagen hin, die womöglich Ärger mit China auslösen könnten. «Es stammt von Fledermäusen oder Schuppentieren, von dem irrsinnigen Glauben, dass man an Potenz gewinnt oder was auch immer die Leute glauben, wenn man die Schuppen eines Schuppentieres zermahlt», sagte Johnson beim Klimagipfel «One Planet Summit» am Montag. «Es entsteht aus dieser Kollision zwischen der Menschheit und der Natur, und wir müssen dies stoppen.»