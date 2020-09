Herr Zürcher, was bringt die Maskenpflicht in Läden?

Zürcher: Masken vermitteln ein gewisses Sicherheitsgefühl. Es gibt aber keine Studie, die belegt, dass Masken umfassend schützen. Wenn jemand stark hustet, hat die Maske eine gewisse Schutzfunktion gegenüber anderen. Die Maske löst als Symbol jedoch existenzielle Angst aus. Dort sehe ich ein grosses Problem. Als Zürich die Maskenpflicht in Läden einführte, war das für mich ein Trauertag.

Tanner: Es gibt inzwischen Studien, die den Nutzen von Masken klar belegen. Die Strategie ist: Wenn man Hygiene- und Distanzmassnahmen nicht einhalten kann, dann soll man Masken tragen, gerade wo man die Kontakte nicht kennt und nicht im Contact-Tracing zurückverfolgen kann. Über die Pflicht entscheiden nun die Kantone in Abhängigkeit der Risikolage, und das ist gut so.

Christian Zürcher (l.) aus Murten forderte in zwei offenen Briefen ans Parlament ein Ende des Corona-Notrechtes. Für den Schmerzspezialisten und Allgemeinmediziner ist das «Corona-Phänomen 2020» eine Fantasie – sofortige Immunstärkung, viel Schlaf, wenig Stress und Vitamin D3 seien der beste rasch verfügbare Schutz. Er ist der Überzeugung, es gebe eine «natürliche Herdenimmunität» auch gegen Coronaviren. Die Statistik der Corona-Todesfälle findet er unseriös, unter anderem, weil es an Obduktionen fehle. Der Kollateralschaden des Lockdown und weiterer Massnahmen übertreffe alle Befürchtungen.

Marcel Tanner (r.), Mitglied der Covid-Taskforce des Bundes, zählt zu den renommiertesten Epidemiologen im Land. Der Basler ist Präsident der Akademien der Wissenschaften Schweiz und stellt sich an Podien auch der Diskussion mit Gegnern der öffentlichen Corona-Massnahmen. Er sagt: «Ziel muss sein, lokale Ausbrüche früh zu erkennen und gezielt einzudämmen, um erneute flächendeckende Lockdowns zu verhindern.»

Tanner: Das Coronavirus aus Wuhan, das vom Tier auf den Menschen übergesprungen ist, ist doch etwas Neues! Dieser Wuhan-Typ war in der ersten Welle dominant, jetzt ist offenbar eine Veränderung da. Das ist nicht verwunderlich: Ein Virus, das so stark übertragen wird, kann sich verändern. Das Virus aus Wuhan ist aber nicht verschwunden. Entsprechend sind die Massnahmen abzustimmen.

Tanner: Ja. Bei Sars-CoV-2 greift in manchen Fällen die Immunantwort nicht. Es gibt zu wenig neutralisierende Antikörper. Die Immunität gegen diese Corona-Typen ist von kurzer Dauer und somit nicht so gut wie erhofft. In Afrika, wo die Bevölkerung jünger ist und wo es eine hohe Frequenz anderer Coronavirus-Typen gibt, sehen wir weniger schwere Verläufe.