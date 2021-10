Besserverdiener haben mehr Homeoffice – Corona schlägt vor allem den Jungen besonders aufs Gemüt

Über die Hälfte der 16- bis 24-Jährigen gibt an, dass die Corona-Pandemie ihre Stimmungslage verschlechtert hat.

Zwischen den verschiedenen Alters- und Einkommensgruppen gibt es massive Unterschiede. Dies zeigen die neusten Zahlen des Bundesamts für Statistik zu den Lebensbedingungen in der Schweiz während der Corona-Pandemie.

In der ersten Hälfte des Jahres 2021 lebten 20 Prozent der Bevölkerung in einem Haushalt, dessen Einkommen nach eigener Einschätzung im letzten Jahr gesunken ist. Über die Hälfte der Betroffenen sieht als Grund die Corona-Pandemie, besonders Angestellte im Gastgewerbe und ausländische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger sind betroffen. Einen geringeren Einfluss scheint das Virus in den Bereichen öffentliche Verwaltung und Bildung zu haben, wo nur gut sechs Prozent der Beschäftigten angaben, wegen Corona weniger zu verdienen.