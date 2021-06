Corona-Schnelltests versagen bei zu hohen Temperaturen

Problem für den Sommer? : Corona-Schnelltests versagen bei zu hoher Temperatur

Lagert man die Corona-Schnelltests bei Hitze oder unter grossen Temperaturschwankungen, werden diese ungenau. Das könnte im Sommer zum Problem werden, sagt ein Experte.

«Es darf nicht zu heiss werden. Selbsttests sollten nicht direkt am Fenster in der Sonne liegen oder im Sommer in der Hosentasche mit herumgetragen werden.» Auch die Lagerung von Tests im Kühlschrank und die Anwendung danach in der Wärme könne das Ergebnis verfälschen.