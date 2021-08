Zahlen verdreissigfacht - Corona-Schock im Aargau – jetzt müssen hunderte Schüler zum Nachtest

Denn: Drei Prozent aller sogenannten Mischproben im Kanton Aargau waren in dieser Woche positiv.

Die Klassenzimmer könnten also schon bald so aussehen.

In dieser Woche wurden 42 Mischproben positiv getestet (davon 39 von Schulen).

Drei Prozent aller sogenannten Mischproben im Kanton Aargau waren in dieser Woche positiv. Dies schreibt der Kanton in einer Medienmitteilung am frühen Freitagabend. Gemäss Communiqué entspricht das einer Verdreissigfachung gegenüber der Situation vor der Sommerferien.