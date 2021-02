«Anliegen der Jungen werden ignoriert»

Er nennt das Beispiel einer jungen Frau aus dem Kanton Zürich, die sich bisher als eher «unpolitisch» bezeichnet hatte. «Die Corona-Politik fand sie dann so daneben, dass sie bei der jungen SVP Mitglied wurde und sich nun mit Enthusiasmus engagiert», so Trachsel.

Grüne und Juso zählen je 4000 Mitglieder

Den Corona-Moment, der sie politisiert hat, beschreibt Meyer so: «Aufgefallen ist mir, dass normalerweise die Gesundheitsfachleute kaum geschätzt werden, wir sie jetzt aber dringender denn je brauchen. Darin erkannte ich grundsätzliche Probleme in unserem System, wo eine Krise der anderen folgt. Daran wollte ich grundsätzlich etwas ändern.»

Krisen wie Corona als Initialzündung

Martina Mousson vom Forschungsinstitut gfs.bern weist darauf hin, dass bereits vor der Pandemie und noch vor der Klimabewegung eine Politisierung der Jugend eingesetzt habe. «Politik ist nicht mehr so uncool wie zuvor», erläutert Mousson.



Diese könne in eine Parteimitgliedschaft münden, aber auch in eine Demo-Teilnahme – was allerdings zur Zeit kaum möglich ist. «Mit der Klimabewegung gewann das linke Spektrum, nun könnte während Corona eine Gegenbewegung entstehen: Die SVP äussert sich sehr klar und präsentiert den Jungen auch gleich die Verantwortlichen, die für den aktuellen Frust sorgen.»

Jugendforscher Luca Bertossa nennt einen weiteren Grund: «Die Tatsache, dass die Coronavirus-Krise Freunde, Beruf und Freizeit stark tangiert und zu Einschränkungen oder Lebensplanänderungen mit vielleicht langfristigen Konsequenzen führt, kann als ein weiterer, zentraler Ansporn für den politischen Einstieg einiger angesehen werden.»



Hat Corona das Potenzial, eine ganze Generation nachhaltig zu politisieren? Potenziell ja, glaubt Mousson. «Die Jugend ist bereits politisierter als noch vor ein paar Jahren wegen der Klimabewegung. Nun kommt zusätzlicher Schub durch Direktbetroffenheit rein.» Skeptischer ist Bertossa. «Da hinter einem Parteibeitritt ein Überlegungsprozess und das Teilen gewisser Grundwerte steckt, dürfte man zwar schon davon ausgehen, dass die meisten auch in der Zeit nach Corona ihre Parteimitgliedschaft verlängern werden.» Viele werden laut Bertossa aber auf eine aktive Partizipation in institutioneller Form verzichten, ist die Coronavirus-Krise einmal vorbei.