Beauty-Hack 1: Mitesser entfernen

John Legends Frau hat nämlich entdeckt, dass sie unter der Corona-Schutzmaske ihre Mitesser in der Öffentlichkeit entfernen kann. Etwa während eines Restaurantbesuches. Letzteres ist hier zurzeit leider nicht möglich, trotzdem soll dich das nicht daran hindern, dir einen Nose Strip (am besten sind solche mit Aktivkohle, weil besonders tiefenreinigend) auf die Nase zu kleben und damit einkaufen zu gehen. Denn unter der Corona-Schutzmaske – insbesondere unter der immer häufiger diskutierten FFP2-Maske – checkt das niemand. Und du hast, sobald du wieder daheim bist, ein schön glattes Näschen.

Beauty-Hack 2: Pickel bekämpfen

Holzkohle, Salicylsäure und Tomatenextrakt in diesen Zit Zapping-Punkten von Yes To bekämpfen Unreinheiten punktuell. Fr. 10.– bei Zalando

Beauty-Hack 3: Lippen pflegen

Zugegeben, das Hin- und Herbewegen des Masken-Stoffes kann deine Lippenhaut mechanisch reizen und rau werden lassen. Warum also das Negative nicht ins Positive umkehren, indem du dir und deinen Lippen unter der Corona-Schutzmaske etwas Wellness gönnst? Das geht gut mit Gel-Patches in Lippenform, die deine Lippen wieder sanft pflegen. Zudem sind diese Gel-Patches oft mit feinen Duftstoffen versehen, was dir das Tragen der nicht so fein riechenden Schutz m asken zusätzlich erleichtern dürfte .