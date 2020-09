Rassismus und Hass : Corona-Skeptiker attackieren Reporter nach Enthüllungsbericht

Ein Portal in der Westschweiz berichtet in einer Artikel-Serie über das Handeln der Corona-Skeptiker. Der Reporter hinter dem Bericht erhält seither rassistische und hasserfüllte Beleidigungen.

So erscheint etwa Chloé Frammery, die auf Youtube einen Channel betreibt, in dem unter anderem aufgerufen wird, sich gegen die Maskenpflicht zu wehren.

Ein mehrteiliger Bericht befasst sich über die Tätigkeit der Corona-Skeptiker in der Westschweiz.

Ein Bericht des Onlineportals Heidi.news über Corona-Skeptiker-Kreise in der Romandie hat im Internet eine Welle von erbosten Kommentaren ausgelöst. Reporter ohne Grenzen (RSF) verurteilt «nachdrücklich die rassistischen Beleidigungen», die sich direkt gegen den Journalisten richten, der verdeckt recherchiert und die Geschichte geschrieben hat.

«Diese Reaktionen erinnern daran, dass die Schweiz gegen Rassismus und Hass auf Journalisten nicht immun ist», teilte die Schweizer Sektion der NGO am Dienstag in einer Stellungnahme mit. Die Kommentare einiger Internetnutzer in sozialen Netzwerken seien «zutiefst schockierend».