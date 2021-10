Projekt «Impfdruck» – Corona-Skeptiker bespitzeln Impfaktionen an Schulen

In Burgdorf versuchten die Teilnehmenden der Aktion «Impfdruck» auch, in ein Schulhaus einzudringen, woraufhin die Polizei verständigt wurde.

Die Impfaktion an diversen Schweizer Schulen wird offenbar von Corona-Skeptikern und -Skeptikerinnen genauestens beobachtet.

Gemäss dem «Sonntagsblick» beobachtet und protokolliert eine Gruppe von Impfgegnern und -gegnerinnen die Impfkampagne an den Schulen.

«Kurz vor neun Uhr: Das Impfteam fährt mit einem grauen Auto der Marke Skoda vor. Es handelt sich um einen Mietwagen der Firma X*. Aus dem Auto wird mutmasslich eine Kühlkiste entladen, die vermutlich den Impfstoff enthält.» Was nach einem Skript für einen Spionage-Thriller anmutet, sind in Wahrheit Protokolle über die Impfkampagne an Schulen, die von Corona-Skeptikern und -Skeptikerinnen erstellt wurden.