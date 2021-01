Die Gerichtsgebühren von 4500 Franken wurden in Rechnung gestellt.

Der Zürcher Corona-Skeptiker N . R .* ha t A nfang September beim Verwaltungsgericht eine Beschwerde gegen den Zürcher Regierungsrat ein gereicht wegen den verordneten Schutzmassnahmen. Das Gericht lehnte die Beschwerde im Dezember in allen Punkten ab und schickte R . eine Rechnung von satten 4695 Franken, wie der «Blick» schreibt . «Ich muss fast kotzen, wenn ich das Urteil lese», s o R . auf dem Messaging-Dienst Telegram.

Nachdem R. das schriftliche Urteil erhalten hatte, publizierte er es online. Im 24-seitigen Dokument widerlegt das Verwaltungsgericht seine Beschwerde und kommt zum Schluss, dass die Schutzmassnahmen «im öffentlichen Interesse» seien und innerhalb des legalen Rahmens liegen. Die Gerichtsgebühren wurden R. in Rechnung gestellt.

Juristen gesucht

In der Beschwerde wollte der Zürcher darlegen, dass es bereits vor der Pandemie Hinweise auf eine Verschwörung gegeben hatte: «2019 trafen sich in der Schweiz Politiker, Grossindustrielle, Militärfunktionäre, Technologiefirmengiganten und Medienbesitzer am Bilderbergertreffen, um hinter verschlossenen Türen zu reden.» R. ist auch skeptisch gegenüber den Schutzmasken. Er argumentiert, dass die Leute krank werden, da die Masken eine schlechtere Sauerstoffaufnahme erlauben und dazu führen, dass die Leute Angst voreinander haben.