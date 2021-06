Ebikon - Corona-Skeptiker darf wieder Patienten in seiner Arztpraxis  behandeln 

Die Gesundheitsbehörde will ihn aber im Auge behalten.

Nun wurde dieser Entzug laut Zentralplus wieder rückgängig gemacht, nachdem er sich an die rechtlichen Covid-Massnahmen halten will.

Dem Arzt aus Ebikon wurde die Berufserlaubnis entzogen, weil er sich unter anderem gegen die Maskenpflicht stellte und ohne Maske praktiziert haben soll. An Demos hatte er sich etwa auch ohne gesicherte Beweise gegen die Impfung und gegen das Coronavirus ausgesprochen. In der Folge wurde ihm nach mehreren Verstössen gegen das geltende Covid-19-Gesetz ein Berufsverbot erteilt. Dieses wurde durch ein Urteil des Luzerner Kantonsgerichts gestützt. Eine Beschwerde beim Bundesgericht ist derzeit noch hängig.

Arzt will sich an die rechtlichen Vorschriften halten

Wie Zentralplus berichtet, wurde der Entzug der Berufsbewilligung Mitte Juni wieder aufgehoben und er darf wieder Patienten und Patientinnen in seiner Praxis in Ebikon empfangen. Wie sich die Dienststelle Gesundheit und Sport des Gesundheits- und Sozialdepartements des Kantons Luzern gegenüber Zentralplus zitieren liess, sei «die Erklärung des Doktors sich im Rahmen seiner Berufsausübung als Arzt an die massgebenden rechtlichen Vorschriften zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie zu halten».