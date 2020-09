In Altdorf UR soll am Samstag eine Demonstration stattfinden. Das Ziel ist die Verhinderung der Maskenpflicht im Kanton.

Die Polizei versucht an die Selbstdisziplin zu appellieren.

Anwälte, ein Arzt und eine Laborantin sind vor Ort.

Eine grössere Gruppe von Urnern will sich zu einem Protest gegen die Maskenpflicht in Uri treffen, wie der «Bote der Urschweiz» berichtete. Sie wollen sich gemeinsam in Flüelen treffen und den drei Kilometer langen Weg zum Lehnplatz in Altdorf antreten.

Es wird mit mehreren Hundert Leuten gerechnet

Die Idee am Anfang war eigentlich nur ein Spaziergang unter Freundinnen und ein Austausch im kleinen Rahmen. Allerdings hat sich die Nachricht wie ein Lauffeuer verbreitet, und zurzeit kann man nicht genau abschätzen, wie viele Personen sich an der Demonstration beteiligen werden. Man rechnet mit mehreren Hundert Personen.

Polizei wird präsent sein

Polizeisprecher Gusti Planzer bestätigt, dass die Polizei am Samstag präsent sein wird. Sie will mittels Dialog und Lautsprecherdurchsagen an die Selbstdisziplin appellieren, damit die Gesichtsmasken getragen werden und der Mindestabstand eingehalten wird.

Prisca Würgler, die selber Lehrerin an einer Primarschule ist, will aber an der Demonstration keine Maske tragen.«Ich persönlich werde an der Kundgebung keine Maske tragen», sagt sie.

Wird aber die Maskentragpflicht nicht befolgt, wird eine Anzeige wegen Nichteinhaltung der Covid-19-Verordnung geprüft. Weitere mögliche Massnahmen können ebenfalls Abmahnungen und Wegweisungen sein.

Anwälte, Arzt und Laborantin vor Ort

Prisca Würgler hatte schon am Anfang von Corona ein merkwürdiges Gefühl. Während des Lockdown recherchierte sie deshalb viel über dieses Thema, das habe ihr Gefühl noch bekräftigt.