In diesem Altersheim in Ebikon LU wohnte der verstorbene Mann. (Symbolbild)

Die «Sonntagszeitung» schreibt, dass der Arzt, der die Meldung über den Todesfall eines Mannes nach einer Covid-Impfung verbreitet habe, ein bekannter Corona-Skeptiker sei, der auch schon öffentlich an Demonstrationen auftrat. So wie hier in Altdorf.

Am 30. Dezember meldete das Online-Portal «Zeitpunkt.ch», das von einem Corona-Skeptiker herausgegeben wird, ein 91-Jähriger in einem Altersheim in Ebikon sei verstorben, nachdem er fünf Tage zuvor gegen Corona geimpft worden sei. «An Heiligabend geimpft, fünf Tage später tot», lautete der Titel des Artikels. Die Meldung verbreitete sich schweizweit schnell, gar im Ausland machte der angebliche «Impftote» die Runde. Abklärungen der Arzneimittelbehörde Swissmedic jedoch haben noch am selben Tag ergeben, dass «aufgrund der Krankengeschichte und des Krankheitsverlaufs ein Zusammenhang zwischen dem Tod und der Covid-19 Impfung höchst unwahrscheinlich ist».