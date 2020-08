Proteste von Corona-Skeptikern

Die Massnahmen, welche der Bund und die Kantone im Kampf gegen das Coronavirus ergriffen haben, haben schon früh Gegner auf den Plan gerufen. Bereits im Mai versammelten sich in verschiedenen Städten an den Wochenenden Menschen, um gegen die Massnahmen zu demonstrieren. Sie fühlen sich in ihren Grundrechten eingeschränkt und wehren sich gegen die Bevormundung durch den Staat. Viele zweifeln die Notwendigkeit und den Nutzen der Massnahmen, wie etwa der Maskenpflicht, an. Die Polizei musste auch schon unbewilligte Demonstrationen auflösen.