In den letzten Tagen flatterten in der ganzen Schweiz die Rechnungen der Schweizerischen Erhebungsstelle für die Radio- und Fernsehabgabe (Serafe) in die Briefkästen. Seit Januar 2019 treibt die Firma als Nachfolgerin der Billag die Radio- und Fernsehabgabe ein, deren Erträge grösstenteils der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG zufliessen. Kritiker der Corona-Massnahmen wollen für das Angebot aber nicht länger zahlen. In verschiedenen Gruppen auf Facebook und Telegram rufen sie dazu auf, die Zahlung zu verweigern.