Bereits in der Vergangenheit musste das Bundesamt für Polizei (Fedpol) bei Drohungen gegen Gesundheitsminister Alain Berset reagieren.

In den sozialen Medien ist der Hass im Corona-Jahr 2020 explodiert. Das zeigen auch Zahlen von Facebook selbst.

«Ich werde ein Spendenkonto einrichten und jeder Rappen, der darauf eingezahlt wird, gehört demjenigen, der Berset – wie auch immer – zur Strecke bringt, respektive beseitigt»: In einem Facebook-Post setzt Corona-Skeptiker I.G.* ein Kopfgeld auf Bundesrat Alain Berset aus. «Ist schon ironisch gemeint, aber trotzdem mein voller Ernst», fügt er am Schluss des Beitrags hinzu. Kurze Zeit später löscht er den Post – eventuell auch aufgrund der Reaktionen, die er darauf erhalten hat: «Du bisch scho chli chrank ide Birre», erwidert ein Facebook-User.

«Ich hoffe wirklich, dass die Polizei diese Möchtegern-Widerstandskämpfer im Auge behält», sagt der News-Scout (27), dem der Facebook-Post am Mittwochmorgen aufgefallen ist. Dass I.G. zum Mord aufrufe, sei «sehr heftig», schockiere ihn jedoch nicht. «Die Stimmung hat gekippt, mittlerweile äussern sich viel mehr Leute extrem wütend und aufgebracht.»

Mehr Hasskommentare im Netz

Anne-Florence Débois vom Bundesamt für Polizei (Fedpol) teilt auf Anfrage mit, dass das Fedpol bereits in mehreren Dutzend Fällen aktiv geworden sei. «Sei es mit Grenzziehungsbriefen, Gefährderansprachen oder Strafanzeige an die Bundesanwaltschaft.» Wie bei anderen Themen, die in der Öffentlichkeit stark polarisieren, stell man auch bei Corona fest, dass exponierte Stellen oder Personen des Bundes vermehrt Unmutsbekundungen und Drohungen erhielten.