Er gehört zur Gruppierung «Ärzte für Aufklärung», die in den letzten Tagen an Berner Schulen Anti-Corona-Propaganda verbreitete.

Corona-Skeptiker haben in den letzten Tagen Schulen in Bern gestürmt.

In Bern haben sich Corona-Skeptiker Zugang zu mehreren Schulen verschafft. Die Gruppierung «Ärzte für Aufklärung» wollte an den Schulen Verschwörungstheorien und Falschinformationen verbreiten. «Sie haben Flyer an die Schüler verteilt und sind ohne Schutzmaske in das Lehrerzimmer eingedrungen. Das ist total daneben», sagt Giuliano Picciati, Leiter der Schule Munzinger im Berner Mattenhof-Quartier zum Online-Medium «Watson».