Schon ab 6 Monaten Corona-Skeptiker toben wegen Babyimpfung



Corona und Influenza könnten im Winter das Gesundheitssystem an den Anschlag bringen. Dies soll eine breite Grippeimpfung schon für Kinder ab sechs Monaten verhindern.

Impfungen bei Kleinkindern sind in der Bevölkerung jedoch höchst umstritten.

Das BAG nimmt bei der diesjährigen Kampagne für die Grippeimpfung die Kinder in den Fokus.

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) will in diesem Jahr ein Viertel der Schweizer Bevölkerung gegen die saisonale Grippe impfen. Bisher waren es rund 15 Prozent. Die Impfung soll verhindern, dass eine Grippewelle in Kombination mit der allfälligen zweiten Corona-Welle das Gesundheitssystem im Winter überlastet.