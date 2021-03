Am Samstag findet in Liestal BL ein Protestmarsch gegen die Corona-Massnahmen statt. Im Bild sind Protestierende einer Demo vom 6. Februar in Zug.

Am Samstag findet eine Corona-Demo in Liestal BL statt.

Am Samstag veranstaltet der Verein «Stiller Protest» einen Protestmarsch in Liestal BL. Von überall aus der Schweiz wollen dazu Corona-Skeptiker anreisen, um gegen die Massnahmen des Bundes zu demonstrieren. Sie organisieren ihre Anreise unter anderem über die Telegrammgruppe «Mitfahrgelegenheit Liestal BL 20.03.21». Aus fast allen Kantonen haben sich über die Gruppe Fahrgemeinschaften gebildet.

Mit dem Spruch «Mit dem Car an die Demo in Liestal» wird für eine Car-Fahrt direkt zum Protestmarsch geworben. In der Nachricht steht, dass ein Zürcher Car-Unternehmen Protestierende ins Baselbiet fahren werde. Die Fahrt soll als Pilotprojekt für kommende Reisen an Events und Demos in der ganzen Schweiz dienen, heisst es auf Telegramm weiter. Anmelden könne man sich per Mail.