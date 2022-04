Polizei schlägt zu : Corona-Skeptiker wollten Deutschland ins Chaos stürzen und Lauterbach entführen

In Deutschland hat die Polizei zwölf Personen bei einer Waffenübergabe verhaftet. Sie werden verdächtigt, den Sturz der Regierung geplant zu haben. Ausserdem soll es die Gruppierung auf Gesundheitsminister Karl Lauterbach abgesehen haben.

In Deutschland ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz gegen zwölf Männer und Frauen. Sie sollen eine schwere staatsgefährdende Gewalttat und weitere Straftaten geplant haben, wie das ARD-Politikmagazin « Report Mainz » berichtet. Die Beschuldigten sollen demnach Anschläge auf Umspannwerke und Stromleitungen geplant haben, um einen landesweiten Stromausfall zu verursachen. Damit hätte laut Anklage versucht werden sollen, «bürgerkriegsähnliche Zustände» herbeizuführen. Das dadurch verursachte Chaos hätte demnach genutzt werden sollen, um das demokratische System in Deutschland zu stürzen und die Kontrolle über die Regierung zu übernehmen. Die Gruppe, die sich «Klabautermann» nennt, habe weiter geplant, den Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu entführen und seine Bodyguards ausser Gefecht zu setzen. Die Ermittlerinnen und Ermittler schlugen laut «Report Mainz» bei einer Waffenübergabe zu. Die Gruppe soll laut ersten Erkenntnissen geplant haben, Waffen, Minen und Schutzausrüstung für Zehntausende Euro zu kaufen. Bei der Waffenübergabe handelte es sich um eine Falle, die die Ermittler den Beschuldigten gestellt hatten.

Razzia in 21 Liegenschaften

Fall erinnert an Entführung von Impfchef Berger

In der Schweiz sorgte die Entführung von Christoph Berger für Aufsehen. Der Impfchef war für rund eine Stunde in der Gewalt des 38-jährigen B. V*, der rund eine Woche später bei einer missglückten Verhaftung in Wallisellen ZH von der Polizei erschossen wurde. Auch seine Partnerin, die 28-jährige B. S.*, kam in Wallisellen ums Leben. T. W.*, der mutmassliche Komplize von B. V, sitzt in U-Haft.



Während sich T. W. auf Social Media als Anhänger der Flat-Earth-Verschwörungstheorie zeigte und auf Facebook Corona-skeptische Thesen verbreitete, ist bisher unklar, ob das Paar ebenfalls Kontakte zu verschwörungstheoretischen Kreisen pflegte. Laut einer Freundin äusserte sich das Paar mehrfach gegen die Corona-Impfung.



*Name der Redaktion bekannt