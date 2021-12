Elisabeth Vetsch aus Au SG – Corona-Skeptikerin mit Covid-19 im Spital – auf Intensivpflege verzichtet sie

Die Massnahmen-Kritikerin Elisabeth Vetsch ist in der Skeptiker-Szene sehr bekannt. Nun hat sie sich ausgerechnet an einer Corona-Demo mit Covid-19 angesteckt. Sie liegt schwer krank im Spital.

1 / 3 Elisabeth Vetsch liegt seit Ende November 2021 im Spital. Die Corona-Skeptikerin war zuvor an einer Corona-Demo an Covid-19 erkrankt. Screenshot Youtube/Kuriosum TV Auch ihr Mann Guido liegt schwer krank im Spital. Screenshot Youtube/Kuriosum TV Beide verzichten jedoch auf Intensivpflege, wie ihre Tochter dem Portal Rheintal24 verriet. Screenshot Youtube/Kuriosum TV

Darum gehts Die Corona-Skeptikerin Elisabeth Vetsch (75) liegt im Spital mit Covid-19.

Die St. Gallerin hat sich an einer Corona-Demo angesteckt.

Bis vor einigen Wochen hatte sie noch in einem Interview behauptet, sie halte nichts von der Impfung.

An jeder Massnahmen-Demo lief sie mit, eine Maske trug sie nie: Seit nun mehreren Tagen liegt Elisabeth Vetsch aus Au SG mit Covid-19 im Spital. Paradox: Die 75-Jährige steckte sich ausgerechnet an einer Corona-Skeptiker-Demo an. Wie ihre Tochter B. G. dem Nachrichtenportal Rheintal24 mitteilt, verzichte Vetsch im Spital allerdings auf Intensivpflege.

Ihre Mutter wie auch ihr Mann Guido hätten « mit ernstzunehmenden gesundheitlichen Schwierigkeiten zu kämpfen » . Elisabeth Vetsch sei davon überzeugt gewesen, dass die Impfung «Humbug» sei, so B. G. « Wie meine Mutter nun am eigenen Leib erfahren muss, ist dem nicht so. Sie musste einsehen, dass Corona real ist und sie mit einer Impfung unter Umständen besser geschützt gewesen wäre.»

Vetsch' Mann musste vergangenen Sonntag von einem Nachbarn eingeliefert werden, nachdem die Frau ihn tagelang zuhause mit homöopathischen Mitteln behandelt hatte. Auch er verzichtet auf eine Behandlung auf der Intensivstation, so B. G. Den Fall der beiden nimmt die Tochter zum Anlass, Anhänger und Anhängerinnen ihrer Mutter « wachzurütteln » . Sie selbst arbeitet im Pflegebereich. Ihr Appell: «Darum bitte ich alle, schützt andere, aber schützt vor allem e uch selbst.»

«Warum hat der Bund Intensivbetten und Personal abgebaut?»

Elisabeth Vetsch sorgte bereits im September für Aufmerksamkeit, als sie einen offenen Briefe an den Bundesrat, Regierungsrät innen oder Gemeindepräsidenten schickte. Ihr Schreiben wurde Z igtausende Male angeklickt und besonders von jungen Menschen auf Facebook und Instagram geteilt.

In einem Interview mit «Rheintal24» erklärte sie später, dass sie und ihr Mann « zivilen Widerstand » leisteten. Unter anderem trugen die beiden absichtlich n iemals Masken - oder « Gesichtslappen » , wie Vetsch sie nannte. Die Corona -R ebellin und ihr Gatte h ie lten nichts von der Impfung. Die 3G-Zertifkatspflicht bezeichnete Vetsch als «perfiden Impfdruck » – si e befürchtete, dass e in indirekter Impfzwang komme.

Die überfüllten Intensivstationen bagatellisierte sie: «Wenn so viele angebliche Corona -N euerkrankungen zu erwarten waren, wieso hat man dann die Intensivbetten um die Hälfte abgebaut, warum wurde das Personal um die Hälfte abgebaut? Es hätte doch genug Zeit bestanden, die Spitalsituation zu verbessern. Aber in der Zeit einer angeblich tödlichen Pandemie hat man Kapazität abgebaut», sagte sie im Sommer.

Dass es Todesopfer gibt, leugnete Vetsch nicht. Jedoch: «Ich habe mir das prozentual angeschaut. Eine völlig normale Krankheit. Auch an der Grippe sterben die alten Leute. Es ist einfach Blödsinn, was wegen eines verschwindend geringen Teils an Toten von uns als Bürgern für sinnlose Massnahmen gefordert und Einschränkungen unserer Freiheit eingeführt wurden.»

