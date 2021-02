«Es ist ein harmloses Virus» : Corona-skeptischer Arzt von Dienst suspendiert

Ein Tessiner Arzt eckt mit seinen Aussagen in seinen Social Media-Kanälen bei der Ärztekammer an. Er wurde nun suspendiert und soll nun eine Geldstrafe in unbekannter Höhe zahlen.

Roberto Ostinelli wurde wegen «seines Verhaltens» in den Sozialen Medien suspendiert

Darum gehts Dem Tessiner Arzt Roberto Ostinelli wurden seine Aussagen zur Pandemie im Internet zum Verhängnis.

Die Ärztekammer sagt, er habe die Arbeit der Gesundheitsbehörden diskreditiert.

Ostinelli wurde suspendiert und hat eine Geldstrafe erhalten.

«Es ist ein einfaches und harmloses Virus. Nur ein Vorwand, um die Bevölkerung zu verängstigen», verkündete der Tessiner Arzt Roberto Ostinelli in den sozialen Netzwerken. Die Ärztevereinigung hatte Ostinelli wegen seiner Aussagen bereits verwarnt. Jetzt wurde er aus der Tessiner Ärztekammer suspendiert und zu einer Geldstrafe verdonnert.

Die Begründung - so heisst es in einer heute veröffentlichten Erklärung der Tessiner Ärztevereinigung- sei sein «Verhalten in sozialen Medien». Über seine Facebook-, Twitter- und Youtube-Kanäle habe Ostinelli «systematisch die Arbeit der politischen und gesundheitlichen Behörden, des Kantonsarztes, der Spitäler und der Ärzte in der Region diskreditiert» und dabei auch «den Ethikkodex, der das Verhalten von Ärzten in der Öffentlichkeit regelt, verletzt», schreibt die Ärztekammer.

Ostinelli hat nun 30 Tage Zeit, um bei der Ethikkommission FMH gegen die Massnahme zu rekurrieren. Die Suspendierung sei nur temporär, heisst es in der Mitteilung weiter.