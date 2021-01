Weniger Skifahrer – mehr Schlittler

«Schlittler hätten Ferien sonst im Ausland verbracht»

Auch die Rhätische Bahn stellt einen Ansturm auf den Schlittelzug von Bergün nach Preda fest: «Es sind gefühlt mehr Schlittler unterwegs als in anderen Jahren», sagt RhB-Sprecher Simon Rageth auf Anfrage. Besonders am 27. Dezember und am vergangenen Samstag sei der Schlittelzug stark besetzt gewesen. «Viele der Reisenden sind Tagesausflügler.»

Trotz Schliessung des Skigebiets geschlittelt

Am Atzmännig liessen sich die Schlittler nicht einmal von der temporären Schliessung der Skigebiete durch den Bundesrat beirren. «Unsere Bahnen standen zwar still, aber die Schlittler kamen trotzdem», sagt Geschäftsführer Roger Meier. An jedem Tag hätten sich zwischen 150 bis 200 Schlittler am schneebedeckten Hang getummelt.