Covid-19 – Corona-Taskforce gesteht Fehlprognose bei Omikron ein

Spitalauslastung war bis zu 30 Prozent niedriger als vorhergesagt

Der Zusammenhang zwischen Fallzahlen und Hospitalisationen habe sich in der Schweiz jedoch stärker entkoppelt als in anderen Ländern. Somit fiel das Risiko, im Infektionsfall eine Behandlung zu benötigen, in der Schweiz kleiner aus als im Umland. Darüber hinaus haben sich «relativ wenig ältere Menschen in der Omikron-Welle angesteckt», wie Stadler erklärt.