Die Taskforce dürfe in der Öffentlichkeit keine Empfehlungen abgegeben, ausser …

Die Kritik am Bundesrat seitens der Corona-Taskforce stösst dem Bundesrat sauer auf. Hier im Bild: Martin Ackermann, Präsident der Science Task Force, Thomas Steffen, Kantonsarzt Basel-Stadt, Vorstandsmitglied der Vereinigung der Kantonsärztinnen und Kantonsärzte, Anne Levy, Direktorin, BAG, und Stefan Kuster, Leiter Übertragbare Krankheiten, Bundesamt für Gesundheit (BAG).

In der Öffentlichkeit dürfte lediglich der Präsident der Expertenrunde Auskunft geben.

Die Kritik der Corona-Taskforce am Bundesrat kommt bei einigen Bundesratsmitgliedern nicht gut an.

Die Corona-Taskforce des Bundes scheint beim Bundesrat anzuecken. Die Taskforce wurde ins Leben gerufen, um den Bund in wissenschaftlichen Fragen rund um das Coronavirus zu beraten. Dass Mitglieder der Taskforce in der Öffentlichkeit Kritik am Bundesrat üben, soll dem Bundesrat übel aufstossen, wie der «Blick» schreibt.