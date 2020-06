Corona-Taskforce will breite Maskenpflicht

Kommentar erfassen

Bin schon lange dafür, aber warum sind die Masken so teuer, für Familien gehts ins Geld und für Fr. 39.90, 50 Stk., kann eine Einzelperson sich eine Woche lang ernähren??!! Zu Vogelgrippenzeiten hat eine 50 Stk.- Packung Fr. 4.90 gekostet!!

Sabi 28.06.2020, 03:42

Unsere Nachbarländer machen es uns seit Wochen vor. Maskenpflicht in den öffentlichen Bereichen. Aber wir warten einfach mal ab und sehen was kommt. Statt einfach mal zu handeln. Tut ja niemandem weh, eine Maske zu tragen und kommt jetzt nicht mit "persönlicher Freiheit"! Als das Rauchen verboten wurde, ging das sofort. Also macht mal vorwärts.