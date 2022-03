Schlussbericht – Corona-Taskforce zeigt sich zufrieden mit der eigenen Arbeit

Sie ordneten ein, was es brauchte, um die Pandemie zu bekämpfen. Zuweilen gaben das Gremium oder einzelne Mitglieder auch Empfehlungen zu Massnahmen ab, was in der Öffentlichkeit zu Kritik führte.

In regelmässigen Abständen informierten die Expertinnen und Experten über das Infektionsgeschehen in der Schweiz.

Nach über zwei Jahren Pandemie beendet in diesen Tagen ein prominentes Gremium aus dem Corona-Diskurs in der Schweiz seine Arbeit.

Aufwand war für Taskforce-Mitglieder enorm hoch

Nachdem das Coronavirus im Frühjahr 2020 erstmals in der Schweiz nachgewiesen wurde, formierte sich die die Swiss Covid Task Force, bestehend aus Wissenschaftlern aus verschiedenen Fachbereichen. In regelmässigen Abständen trafen diese zusammen und tauschten sich darüber aus, welche Empfehlungen die Politik für ein möglichst effektives Pandemiemanagement benötigte.

Schweiz soll Monitoring-Kapazitäten aufrecht erhalten

In der Vergangenheit waren in den vergangenen zwei Jahren immer wieder Meldungen über Unstimmigkeiten oder vorschnelle Mitglieder an die Öffentlichkeit geraten. In ihrem Abschlussbericht loben die Verantwortlichen die Zusammenarbeit innerhalb des Gremiums aber explizit. Die Kommunikation sei «rasch und transparent» gewesen. Zufrieden zeigt man sich auch mit der Zusammenstellung. Im Vergleich zu anderen Ländern habe das Gremium stärker einzelne Fachdisziplinen abgedeckt.