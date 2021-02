Martin Ackermann, Leiter der Corona-Taskforce, sprach am Dienstag zu einer missverständlichen Grafik.

An der Medienkonferenz vom Dienstag sprach Martin Ackermann, Leiter der schweizerischen Corona-Taskforce, über die Ausbreitung des Coronavirus in der Schweiz. Dazu zeigte er eine Grafik, die insbesondere die Verlaufskurve der britischen Coronavirus-Mutation in Relation mit der Ausbreitung des ursprünglichen Virus-Stammes setzte.