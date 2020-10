Was hatten die Corona-Terroristen konkret vor?

Wie kam das FBI ihnen auf die Spur?

Wer sind die Wolverine Watchmen?

Um Unterstützung für ihre Anstrengungen zu bekommen, sprach einer der Verdächtigen eine in Michigan ansässige Miliz namens Wolverine Watchmen an. In einem Telefonat Mitte Juni soll dieser gesagt haben, er benötige 200 Mann, um das Kapitol in der Hauptstadt Lansing zu stürmen und Geiseln zu nehmen, darunter die Gouverneurin.