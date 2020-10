N.Z. (38) musste sich im Spital in Burgdorf gleich zweimal auf Corona testen: Der erste Test ging verloren. Dem ersten Corona-Test aufgrund von Symptomen unterzog sich N.Z. am Freitag. Daraufhin begab sie sich mitsamt Mann, B.Z. (37), und den zwei kleinen Buben (1 und 3) in Quarantäne. Nach mehreren Tagen ohne Resultat erkundigte sie sich beim Spital. Dessen überraschende Antwort: Sie sei zwar mit ihren Daten registriert – der Test sei aber nicht mehr auffindbar. So musste N.Z. erneut zum Test. Erst am Dienstagmorgen kam das Resultat: negativ.