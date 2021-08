Luzern - Corona-Testcenter muss sich mit Security gegen Betrunkene wehren

Bis zu 400 Personen werden am Wochenende beim Testcenter beim Inseli getestet. Wegen betrunkenen Partygängern wird nun ein Sicherheitsdienst eingesetzt.

Darum gehts Seit Kurzem steht auf dem Inseli in Luzern ein Corona-Testcenter.

Bei Partygängern und -gängerinnen kommt das gut an: Bis zu 400 Personen lassen sich am Wochenende vor Ort testen.

Wegen alkoholisierten Partygängern ist es auch schon zu Problemen gekommen.

Nun haben die Betreiber des Testcenters eine Sicherheitsfirma engagiert.

Das Corona-Testcenter beim Inseli in Luzern verzeichnet immer mehr Besucher und Besucherinnen: Unter der Woche lassen sich täglich zwischen 70 und 100 Personen testen. An Wochenenden besuchen zwischen 300 und 400 Personen das Testcenter: «Wir haben jeden Tag mehr Klienten und Klientinnen oder Personen, die schnell zum Test vorbeikommen, unter der Woche wie auch am Wochenende», sagt der Mitinhaber des Testcenters Lars Mathys zu «Pilatus Today».

Am Freitag und Samstag ist das Testzentrum bis um Mitternacht geöffnet. An Wochenenden komme es wegen Partygängern und -gängerinnen auch zu Problemen. Bei betrunkenen Personen müssen die Mitarbeitenden des Testcenters darauf achten, dass deren Angaben auf den Formularen leserlich sind. Sonst könne kein Covid-Zertifikat ausgestellt werden. Teilweise würden auch stark alkoholisierte Personen beim Testcenter vorbeikommen. «Wenn sie weder Krankenkassenkarte noch Geld für den Test dabei haben, können wir sie nicht testen. Da reagiert der eine oder andere mit ‹Unverständnis›», sagt Mathys zum Portal weiter. Es sei nicht immer eine schöne aber dennoch sinnvolle Arbeit.

Keine Schwierigkeiten mit Betrunkenen in Zug und Schwyz

Wegen aggressiven Personen und zum Schutz des Teams im Testcenter haben die Betreiber nun eine Sicherheitsfirma engagiert. Eine Person sorge nun an Wochenenden für die Sicherheit. Denn: Beim Nasenabstrich sei Vorsicht geboten und Testwillige müssen sich ruhig verhalten. Bei stark betrunkenen Personen ist ein Test deshalb nicht immer möglich. Zudem komme es bei einigen Nachtschwärmern auch nicht gut an, wenn diese wegen eines positiven Testresultats in Quarantäne geschickt werden müssen.

Keine Schwierigkeiten in Testzentren hat man im Kanton Schwyz, wie es auf Anfrage heisst. Dies, weil die Testzentren dort nicht so lange Öffnungszeiten wie jenes in Luzern haben und deshalb auch kein Problem mit betrunkenen Personen entstehe. Und auch in Zug ist es kein Thema, dass angetrunkene oder betrunkene Personen sich testen lassen wollen, wie es auf Anfrage beim Testzentrum des Kantonsspitals Zug heisst. Dies könne etwa daran liegen, dass die Stadt Zug kleiner sei als die Stadt Luzern.