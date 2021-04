Positives Fazit aus Barcelona : Corona-Testkonzert mit 4600 Fans – «kein Anzeichen» für Ansteckung

Gute Nachricht für Musikfans: Nach einem Test-Konzert unter strengen Corona-Auflagen in Barcelona haben sich nur sechs Personen an Sars-Cov-2 infiziert. Die Veranstalter jubeln.

«Ein Licht am Ende des Tunnels», freut sich der Veranstalter eines Corona-Testkonzerts in Barcelona. Einen Monat nach dem Event gebe es «kein Anzeichen», dass sich einer der 5000 Teilnehmer bei diesem Anlass mit dem Coronavirus angesteckt habe, sagte der an dem Experiment beteiligte Arzt Josep Maria Llibre am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Für die Musik- und Veranstaltungsbranche ist das Untersuchungsergebnis ein Zeichen der Hoffnung.