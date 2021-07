Stadt Luzern - Corona-Testpoints über das Wochenende für Partygänger

Die Luzerner Kultur- und Partyszene lanciert zwei Testpoints in der Luzerner Innenstadt. Beim jüngerem Publikum fehle häufig das Covid-Zertifikat, so die Branchenvertreter. Sie fordern, dass auch der Kanton die Testkapazitäten ausbaut.

Darum gehts Die IG Kultur und Bar & Club Kommission Luzern lancieren jeweils über das Wochende zwei Covid-Testpoints in der Luzerner Innenstadt.

Denn viele jüngere Kulturgänger hätten kein Covid-Zertifikat und die Testkapazitäten im Stadtzentrum seien erschöpft.

Dabei sehe der Kanton Luzern diese Dringlichkeit nicht und man habe sich nun zum Handeln gezwungen gefühlt.

Beim Kanton Luzern findet man, dass es Sache der Veranstalter sei, die nötigen Voraussetzungen zu schaffen, dass sich ihr Publikum testen lassen könne.

«Seit der Wiedereröffnung von Kulturbetrieben und Clubs hat der Andrang auf Corona-Tests stark zugenommen», schreiben die IG Kultur und die Bar & Club Kommission Luzern in einer Mitteilung. Denn bereits seit zwei Wochen dürfen Kulturbetriebe und Clubs nun wieder ohne Einschränkungen Veranstaltungen durchführen, sofern die Besuchenden über ein gültiges Covid-Zertifikat verfügen. Doch mangelt es an Covid-Testkapazitäten in grösseren Städten, so auch in Luzern. Bei der Bar & Club Kommission und der IG Kultur Luzern hat man gemerkt, dass besonders das jüngere Publikum über kein Covid-Zertifikat verfüge, weil die Testkapazitäten im Stadtzentrum erschöpft seien.

«Behörden sollten alles daransetzen, das Testangebot so niederschwellig wie möglich zu gestalten»

Die Gespräche mit dem Kanton Luzern zur Behebung des Problems und über die Lancierung weiterer zentraler Testmöglichkeiten in der Innenstadt seien leider gescheitert, sagt Gianluca Pardini, Geschäftsleitung IG Kultur Luzern. «Der Zugang zu gewissen Kulturveranstaltungen mit Covid-Zertifikatspflicht ist ein starker Eingriff in die Grundrechte – die Behörden sollten deshalb alles daransetzen, das Testangebot so niederschwellig wie möglich zu gestalten.» Leider sehe der Kanton Luzern diese Dringlichkeit nicht. «Obwohl wir es nicht als unsere Aufgabe sehen, die Testkapazitäten mit privaten Initiativen zu erhöhen, ist aus unserer Sicht das Interesse von Kulturgängern und der breiten Bevölkerung – gerade von jüngeren Generationen – in diesem Fall höher zu gewichten. Deshalb sahen wir uns zum Handeln gezwungen», so Pardini weiter.

Keine Anmeldung erforderlich und Zertifikate werden vor Ort ausgestellt

Deshalb habe man nun die Initiative ergriffen und selbst Abklärungen für die Ausweitung der Testmöglichkeiten getroffen. «Nun konnte kurzfristig ein Angebot in enger Absprache mit der Stadt Luzern geschaffen werden.» Neu würden in einer Pilotphase von zwei Wochen jeweils freitags und samstags auf dem Bahnhofplatz und voraussichtlich ab nächster Woche auch auf dem Theaterplatz in der Stadt Luzern, Testpoints angeboten. Diese seien jeweils vom frühen Nachmittag bis in den späten Abend hinein geöffnet. Dabei sei für den Antigen-Schnelltest keine Anmeldung erforderlich und das Covid-Zertifikat werde vor Ort ausgestellt. Die gesammelten Erfahrungen sollen nach der Pilotphase ausgewertet werden.

Kanton: Testkapazitäten seien bereits erhöht worden

Der Kanton Luzern schreibt auf Anfrage von 20 Minuten, dass man die Testkapazitäten bereits erhöht habe. «Um in den bevorstehenden Sommerferien zusätzliche Tests zu ermöglichen, hat der Kanton Luzern die Öffnungszeiten seiner Testzentren in den Monaten Juli und August stark ausgedehnt», sagt David Dürr, Leiter Dienststelle Gesundheit und Sport. Seit gut einer Woche nun seien die beiden Test-Points in Luzern und Emmenbrücke von 8 bis 19 Uhr geöffnet. «Dies bringt eine deutliche Kapazitätserweiterung. Wir wissen, dass auch private Anbieter daran sind, ihre Testkapazität zu vergrössern», so Dürr weiter. Zudem habe man in den letzten Tagen zahlreiche Anfragen von Institutionen, die mobile Testeinheiten vor allem an Wochenenden betreiben möchten, erhalten. «Wir gehen deshalb davon aus, dass in den kommenden Wochen zahlreiche mobile Testzentren auf privater Basis am Wochenende Tests anbieten werden.»

Dass Tests zurzeit vermehrt gefragt sind, sei man sich bewusst. «Die Nachfrage gerade von jüngeren Personen nach Tests am Wochenende ist gross», meint Dürr. Es sei aber auch Sache der Veranstalter, die nötigen Voraussetzungen zu schaffen, so dass sich ihr Publikum testen lassen könne. Und man begrüsse die Initiative der IG Kultur und der Bar & Club Kommission Luzern.

