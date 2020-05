Nach 60 jahren Ehe

Corona tötet US-Ehepaar fast gleichzeitig

In den USA ist ein Ehepaar innert 40 Minuten am Coronavirus gestorben. Die Familie hofft, die Geschichte sei eine Lehre für Corona-Kritiker.

Ein katholischer Priester nimmt die letzte Salbung an den beiden Todkranken vor: Die Angehörigen sind per Videokonferenz zugeschaltet

61 Jahre verheiratet – und dann fast auf die Minute gleichzeitig gestorben: Was wie ein kitschiger Hollywood-Film klingt, ist in den USA während der Corona-Krise tatsächlich geschehen. Patricia Olwig und ihr Mann Bill sind Anfang Mai beide an einer Corona-Infektion gestorben, im Alter von 83 und 85 Jahren. Das berichtet der «Blick» mit Verweis auf eine US-amerikanische Lokalzeitung.