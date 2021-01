«Nun ist es ihm definitiv zu einsam. Die Vereinskatze Lee hat’s in dieser Zeit schwer», ist auf der Website des SC Cham zu lesen.

Katze Lee besucht seit drei Jahren regelmässig die Spiele und Trainings des Fussballclubs SC Cham und wurde so zum inoffiziellen Vereinsmaskottchen, das «Eizmoos-Tiger» genannt wird.

Längst ist Lee zum inoffiziellen Maskottchen des SC Cham geworden. «Eizmoos-Tiger» nennen sie das Büsi, das regelmässig die Spiele der verschiedenen Teams des Vereins und sogar die Trainings besucht, eben im Eizmoos, dem Stadion des Vereins aus in der Promotion League, der dritthöchsten Schweizer Spielklasse. Und der Eizmoos-Tiger weiss, was Vereinstreue ist: Seit drei Jahren ist die Katze nun schon SC-Cham-Fan und kommt regelmässig vorbei. Pünktlich um 16 Uhr taucht sie jeweils auf dem Eizmoos auf. Nur mittwochs und an Wochenenden kommt sie schon früher: Da herrscht nämlich wegen den Trainings oder Spielen schon früher viel Betrieb auf dem Platz. «Die Katze fühlt sich bei den vielen Leuten wohl», sagt André Dommann, Berichterstatter des SC Cham. Lee kehre sogar «regelmässig als Stammgast im Bistro des Stadions ein».