Impfdurchbrüche - Corona trotz Impfung – über 10’000 Fälle in Deutschland

In der Schweiz steckten sich 563 Menschen trotz vollständiger Impfung mit dem Coronavirus an.

Das «Bundesamt für Gesundheit» (BAG) empfiehlt zwei Impfdosen gegen das Coronavirus, um einen vollständigen Impfschutz zu erlangen. Wer vollständig geimpft ist, kann sich das Virus aber immer noch einfangen. Das zeigen Zahlen des BAG im aktuellen Wochenbericht: Seit 27. Januar steckten sich in der Schweiz 563 vollständig geimpfte Menschen mit dem Coronavirus an. 103 davon landeten im Spital, 19 verstarben. Ob die Infizierten geimpft sind oder nicht, weiss der Bund allerdings bloss bei 5699 der Hos­pi­ta­li­sie­rungen und bei 796 der Todesfälle. Insgesamt gab es in der Schweiz seit dem 27. Januar laut BAG 212’791 neu gemeldete Corona-Fälle.

10’827 Impfdurchbrüche in Deutschland

Laut dem RKI gab es seit 1. Februar 10’827 Impfdurchbrüche. 7802 Fälle erhielten den Comirnaty-Impfstoff von Biontech/Pfizer, 396 das Spikevax-Vakzin von Moderna und 682 AstraZenecas Vaxzevria-Impfstoff. In 1385 Fällen gab es eine Infektion trotz Impfung mit dem Janssen-Vakzin von Johnson & Johnson. Bei 562 Impfdurchbrüchen erfolgte keine Zuordnung zu einem Impfstoff. Damit gehen rund drei Viertel der Impfdurchbrüche auf die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna zurück, die auch in der Schweiz zugelassen sind. Diese machen in Deutschland allerdings auch rund 80 Prozent der gelieferten Impfdosen aus. Bis am 8. August erhielt das Land über 100 Millionen Impfstoffdosen: 78’095’802 Dosen von Biontech/Pfizer, 17’517’640 von AstraZeneca, 12’338’080 von Moderna und 4’047’580 von Johnson & Johnson.