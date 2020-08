Universitätsspital Basel

Corona trotz negativem Abstrich in der Haut nachgewiesen

Das Universitätsspital Basel vermeldet einen Erfolg in der Erforschung des Coronavirus. Forscher konnten in einer Hautprobe das Covid-II-Virus nachweisen, obwohl der Nasen-Rachen-Abstrich negativ ausgefallen war. Die Beobachtung ist wichtig im Rennen um einen Impfstoff.

Der Fall zeigt, dass nicht jeder Corona-Patient auch Antikörper bildet. Diese Beobachtung sei von grosser Wichtigkeit in der Suche nach einem Impfstoff oder im Bestreben, eine Herdenimmunisierung zu erreichen, so das Unispital Basel.

Bei einer 81-jährigen Corona-Patientin am Unispital Basel wurde das Virus in der Haut nachgewiesen, nachdem der Nasen-Rachen-Abstrich negativ ausgefallen war. Bisher wurde Covid-19 als Erkrankung verstanden, die vor allem die Lungen, die Nieren und das Herz angreift.

Covid-19 kann auch Symptome an der Haut hervorrufen und dort nachgewiesen werden, selbst wenn Corona-Tests wie der Nasen-Rachen-Abstrich und Antikörpertests im Blut negativ ausgefallen sind. Wie das Universitätsspital am Freitagmorgen mitteilte, zeigt dies eine Untersuchung, die von den Instituten Dermatologie und der Pathologie durchgeführt wurde.

Bisher wurde Covid-19 als Erkrankung verstanden, die vor allem die Lungen, die Nieren und das Herz angreift. In den letzten Monaten sei aber auch die Haut betreffende Reaktionen beobachtet und beschrieben worden, heisst es in der entsprechenden Medienmitteilung. Insbesondere bei Kindern wurden frostbeulenartige Läsionen der Haut im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung nachgewiesen.

Der Fall einer 81-jährigen Patientin, die aufgrund ihrer Symptome beim Eintritt ins Unispital auf Covid-19 getestet worden war, wurde am Freitag in der Fachzeitschrift «The Lancet» publiziert. Wie das Spital schreibt, habe bei der Frau neben dem für Covid-19 typischen Fieber auch ein ausgeprägter Hautbefall vorgelegen. In einer entzündeten Hautstelle sei es den Forschern gelungen, eine geringe Anzahl Coronaviren nachzuweisen.